Железняк оценил готовность России, Турции и Ирана помочь Сирии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Главы МИД России, Турции и Ирана демонстрируют единство и готовность к восстановлению мирной жизни в Сирии, несмотря на попытки деструктивных сил препятствовать такому процессу, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В субботу в Москве прошли трехсторонние переговоры глав МИД России, Турции и Ирана.

"Главы внешнеполитических ведомств продемонстрировали единство взглядов на ситуацию и готовность стран-гарантов к дальнейшим ответственным шагам по восстановлению мирной жизни в Сирии, несмотря на попытки ряда деструктивных сил сорвать процесс… Для успеха развития политических процессов в Сирии сейчас очень большое значение имеет координация международного взаимодействия по данной проблематике", — сказал депутат.

По его словам, трехсторонние переговоры закрепили намерение последовательно двигаться в направлении развития астанинского формата переговоров, который зарекомендовал себя как наиболее эффективный.

"Сохранение территориальной целостности и суверенитета Сирии, функционирование зон деэскалации, снижение террористической угрозы, возможность для боевиков сложить оружие, возвращение беженцев в свои дома и улучшение гуманитарной обстановки в регионе — это в первую очередь результат эффективного сотрудничества Москвы, Анкары, Тегерана и Дамаска", — добавил Железняк.

Он отметил, что успешное всестороннее взаимодействие России и партнеров в Иране и Турции является позитивным сигналом для мирового сообщества, обеспокоенного нестабильностью на Ближнем Востоке.