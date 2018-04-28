В Дамаске за сутки при обстрелах погибли двое мирных жителей

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Двое мирных жителей погибли, 16 ранены в результате обстрела жилых кварталов Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска за прошедшие сутки, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"27 апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибло двое и ранено 16 мирных жителей", — сказал он.

Евтушенко также рассказал, что проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Риф в Дамаске. "Для исключения провокаций, обеспечения безопасности мирных граждан и поддержания правопорядка подразделениями российской военной полиции продолжается патрулирование в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна", — сказал генерал-майор.

Он также отметил, что представители центра по примирению поставили задачи по усилению разъяснительной работы среди населения по урегулированию статуса, сдаче оружия и боеприпасов. "За прошедшие сутки, благодаря предпринимаемым усилиям, свой статус урегулировало 2 006 жителей Восточного Каламуна", — подчеркнул он.

Кроме того, Евтушенко рассказал, что центр по примирению оказал гуманитарную помощь мирным жителям населенного пункта Блат провинции Алеппо. Людям передано 450 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил три тонны. Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 111 сирийцам, в том числе 49 детям.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 160 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 390 человек, в Восточную Гуту – 115 человек", — заявил Евтушенко.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт выведено 266 человек с личным имуществом, добавил он.

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