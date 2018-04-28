Лавров проинформировал Ле Дриана о переговорах с министрами Ирана и Турции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал в телефонном разговоре министра Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ива Ле Дриана о переговорах с главами МИД Турции и Ирана, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

"Лавров проинформировал своего французского коллегу об основных результатах внеочередной встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции как стран-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, состоявшейся 28 апреля в Москве. Министры условились продолжать контакты по сирийской тематике", — сообщил МИД РФ.

Министры иностранных дел РФ, Турции и Ирана обсудили в субботу в Москве сирийское урегулирование и подготовку к девятому раунду переговоров в Астане.

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