В МИД рассказали о готовности России к диалогу с Западом по Сирии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования кризиса на приемлемой для всех сирийских групп основе, сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора главы министерства Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.

"Российский министр подчеркнул, что незаконные удары 14 апреля по территории САР, нанесенные накануне прибытия в Сирию инспекторов ОЗХО, отбросили назад прогресс, который с таким трудом был наработан в Астане и Сочи в целях политического урегулирования сирийского кризиса. Вместе с тем Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования кризиса на приемлемой для всех сирийских групп основе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", — сообщил МИД.

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