Россия, Турция и Иран выступили за сохранение режима прекращения огня в САР

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия, Иран и Турция подтверждают приверженность сохранению режима прекращения огня в Сирии, который помог снизить уровень насилия, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран по итогам встречи в Москве.

"Подчеркнув важность усилий, направленных на снижение насилия, (главы МИД России, Ирана и Турции) повторно выразили приверженность сохранению режима прекращения огня, который помог снизить насилие на земле и сыграл эффективную роль в сокращении гуманитарных тягот", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского МИД.

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