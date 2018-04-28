Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили подготовку к "Астане-9"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили в Москве подготовку к очередному раунду переговоров по Сирии в Астане.

"Обсудили ход подготовки к 9-й встрече по Сирии в Астане, которую проведем в середине мая", — сообщил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в увязке с этой встречей в Астане состоится заседание рабочей группы по освобождению задержанных, заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Очередной — девятый — раунд переговоров в Астане намечен на 14-15 мая, сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 19 апреля заявил РИА Новости, что делегация из спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД РФ Сергея Вершинина провела консультации в Турции и Иране в связи с подготовкой к "Астане-9".

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