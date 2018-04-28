Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление после встречи в Москве

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. РФ, Турция и Иран приняли совместное заявление по итогам встречи в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу в ходе пресс-конференции с участием коллег из Ирана и Турции.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>