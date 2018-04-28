Главы МИД России, Турции и Ирана отметили недопустимость разделения Сирии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. РФ, Турция и Иран отметили недопустимость попыток разделить Сирию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с турецким и иранским коллегами в Москве.

Министры иностранных дел РФ, Турции и Ирана обсуждают в субботу в Москве сирийское урегулирование, в частности, подготовку к девятому раунду переговоров по САР в Астане.

"Сегодня мы… также отметили абсолютную недопустимость попыток разделить Сирию по этноконфессиональным линиям", — заявил Лавров на пресс-конференции.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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