Евродепутат от Литвы предложил ЕС ужесточить антироссийские санкции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Иностранная интервенция в Сирии приведет к эскалации напряженности, а действия США в САР вызывают сожаление, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, комментируя итоги переговоров президентов США и Франции, заявил, что Катар должен заплатить США за пребывание американские войск в Сирии и ввести туда свои войска до того, как американская администрация примет решение вывести свою военную базу из эмирата и лишить его военной поддержки.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
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