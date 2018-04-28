Евродепутат от Литвы предложил ЕС ужесточить антироссийские санкции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Иностранная интервенция в Сирии приведет к эскалации напряженности, а действия США в САР вызывают сожаление, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы также считаем, что иностранная интервенция в Сирии лишь приведет к дополнительной эскалации напряженности. Мы считаем, что деятельность Соединенных Штатов в Сирии, которая привела к дополнительной эскалации, этнической напряженности, вызывает сожаление, она создает опасения на региональном уровне относительно политической независимости и единства Сирии", — сказал Зариф перед началом трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и России.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, комментируя итоги переговоров президентов США и Франции, заявил, что Катар должен заплатить США за пребывание американские войск в Сирии и ввести туда свои войска до того, как американская администрация примет решение вывести свою военную базу из эмирата и лишить его военной поддержки.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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