Госдеп рассказал об уничтожении взрывных устройств в Сирии на средства США

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Более 20 тысяч мин и самодельных взрывных устройств было обезврежено в освобожденных от террористов районах на северо-востоке Сирии на средства, выделенные США, говорится в опубликованном в субботу сообщении госдепартамента.

Всего с 2015 года на подобные нужды было выделено около 54 миллионов долларов, сказано в документе. На эти средства, а также на дополнительную финансовую помощь союзников в Сирии удалось очистить от неразорвавшихся зарядов более 15,5 миллионов квадратных метров территории.

В частности, на эти деньги расчистили "235 критически важных объектов инфраструктуры в Ракке", включая больницы, школы, водоочистные сооружения и другие.

Кроме того, в рамках этой программы были профессионально обучены разминированию 250 "проверенных сирийцев".

Между тем, на этой неделе нижняя палата конгресса США приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Соединенных Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных сирийским властям.

Ранее 17 апреля по инициативе России состоялся открытый брифинг Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка после завершения там операции коалиции под руководством США. На брифинге постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что специалисты оценочной миссии ООН и МККК смогли увидеть, что Ракка лежит в руинах, "под завалами по-прежнему горами лежат трупы". Он также подчеркнул, что в городе нет электричества, воды и элементарных социальных услуг, не работают школы и больницы. Российский постпред назвал ситуацию в Ракке "катастрофической".