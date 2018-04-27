Более 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 164 жителя Восточной Гуты", — сказал он.

Евтушенко также сообщил, что в Восточном Каламуне продолжается работа по нормализации обстановки. "Для исключения провокаций, обеспечения безопасности мирных граждан и поддержания правопорядка подразделениями российской военной полиции организовано патрулирование в населенных пунктах Рухейба, Джеруд и Насрия", — сказал он.

Представитель центра отметил, что проводится разъяснительная работа с членами незаконных вооруженных формирований, принявшими решение вернуться к мирной жизни и пройти процедуру нормализации статуса.

"За прошедшие сутки под контролем Центра по примирению враждующих сторон и подразделений российской военной полиции свой статус урегулировал 1 871 человек", — подчеркнул Евтушенко.

Кроме того, Евтушенко рассказал, что центр по примирению оказал гуманитарную помощь мирным жителям населенного пункта Джоб-Эс-Сафа провинции Дамаск. Людям передано 450 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны.

Также жителям населенного пункта Кабра провинции Алеппо в ходе благотворительной акции выдано более одной тонны свежего хлеба. Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 129 сирийцам, в том числе 72 детям.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 412 человек, в Восточную Гуту – 236 человек", — сообщал Евтушенко.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифъат" в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт выведен 301 человек с личным имуществом, добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>