Иран не должен извлечь выгоду из победы Запада над ИГ* в САР, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и его союзники должны приложить усилия к тому, чтобы победа над ИГ* в Сирии не была использована Ираном.

"По мере того, как мы уничтожаем малые остатки ИГ*, мы также должны обеспечить то, чтобы Иран не получил выгоду от нашего успеха", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, для этого страны коалиции и региональные партнеры должны увеличить вклад, в том числе финансовый, в борьбу с террористической угрозой в Сирии.

По замечанию Трампа, "кровавый режим" Ирана не должен "даже приблизиться к получению ядерного оружия", прекратить развитие "опасной баллистической программы" и "поддержку терроризма на Ближнем Востоке", и США и союзники должны обеспечить это.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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