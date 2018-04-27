Китай надеется, что правда вокруг "химатаки" в Думе будет найдена

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Китай надеется, что правда вокруг якобы применения химоружия в сирийской Думе будет найдена, заявил спецпосланник КНР по Сирии Се Сяоянь.

"Мы призываем к немедленному расследованию, чтобы оно было проведено специальной командой, назначенной ООН. Мы надеемся, что расследование скоро начнется, правда будет найдена", — сказал он на брифинге в Москве.

Он выразил надежду, что виновные будут найдены и наказаны по букве закона.

При этом он добавил, что Китай выступает против любого применения химического оружия кем бы то ни было.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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