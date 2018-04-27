СМИ узнали о переброске французского спецназа на американскую базу в Сирии

АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Подразделение французских сил специального назначения переброшено на американскую военную базу в подконтрольном курдским формированиям городе Румейлан на севере Сирии, сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на сирийские источники.
По информации агентства, французский военный контингент дислоцирован на пяти военных базах, которые находятся на территориях, подконтрольных YPG. Более 70 французских спецназовцев под предлогом участия в международной коалиции размещено в районе холма Миштанур, в районе Сиррин, поселке Айн Иса и в районе Хараб Ишк. В районе Ракки более 30 французских военных действуют совместно с YPG.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее встретился с делегацией курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) и заявил об их поддержке со стороны Парижа, в частности, для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.
После этого президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Францию в поддержку терроризма. Анкара считает YPG и SDF террористическими организациями, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
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