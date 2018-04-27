Россия, Турция и Иран 28 апреля обсудят подготовку "Астаны-9" по Сирии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На встрече глав МИД РФ, Турции и Ирана 28 апреля будет обсуждаться подготовка к девятому раунду переговоров по Сирии в Астане, который запланирован на середину мая, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"И уже сегодня эксперты, которые приехали для подготовки завтрашней министерской встречи, ведут работу над документом, где будет отражена позиция трех гарантов, в том числе продолжения совместной работы на высшем уровне", — добавил Богданов.
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