Опрос: большинство американских избирателей поддерживают удар по Сирии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство американских избирателей высказались в поддержку недавнего ракетного удара США, Великобритании и Франции по территории Сирии и намерения президента Дональда Трампа встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, показывают результаты опроса Harvard-Harris Poll.

По данным исследования, 65% избирателей поддерживают ракетные удары в Сирии после предполагаемого применения химоружия в этой стране, 35% выступают против. Более того, больше половины (57%) респондентов полагают, что США должны "совершать удары по Сирии каждый раз, когда она применяет химическое оружие", почти половина (43%) против этого.

Идею встретиться с лидером КНДР поддержали 69% участников опроса. В целом, около 56% респондентов поддержали подход администрации Трампа по установлению отношений с Северной Кореей.

Опрос, участие в котором приняли 1549 зарегистрированных избирателей, проводился с 22 по 24 апреля.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.