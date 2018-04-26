Сотрудник больницы в Думе исключил давление на приехавшую в Гаагу делегацию

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Администратор отделения неотложной скорой помощи больницы в сирийском городе Дума, где якобы произошла химатака, Ахмад Хашуа заявил на пресс-конференции, что на делегацию не оказывалось никакого давления накануне приезда в Гаагу.

В штаб-квартире ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) прошел брифинг с участием свидетелей предполагаемой "химатаки". Участие в нем принимали 17 сирийцев, в том числе семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном видео о якобы имевшей место химатаке и который рассказал, как его поливали водой в больнице в Думе.

"Это очень странный вопрос, мы приехали сюда не потому, что на нас оказывалось давление. Нам никто не говорил, что сказать, мы приехали рассказать правду", — заявил Хашуа в ответ на вопрос одного из западных журналистов о том, оказывалось ли давление на делегацию, прибывшую на брифинг и пресс-конференцию.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что у Москвы есть в избытке доказательства причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе. Он подчеркнул, что на видео "было прекрасно видно", что люди, которые якобы пытаются спасти предполагаемых жертв атаки и которые передвигаются по месту, где якобы применили химические вещества, ничем не защищены. Глава МИД РФ также напомнил, что видео инсценировки было предоставлено "Белыми касками", которые работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая террористов "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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