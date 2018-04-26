ООН, 26 апр — РИА Новости. Иран готовит шиитских боевиков в Сирии, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

В подтверждение своих слов Данон продемонстрировал спутниковые фотографии местности.

"Здесь вы видите центр призыва и набора в Сирии. В Сирии находится более 80 тысяч шиитских боевиков под контролем Ирана. На этой базе, расположенной всего в пяти милях от Дамаска, их готовят для совершения актов террора в Сирии и по всему региону", — сказал постпред Израиля.

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