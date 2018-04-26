МИД назвал непродуктивной позицию увязывания помощи и смены власти в Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва считает непродуктивной позицию стран, которые увязывают помощь Сирии со сменой власти в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Брюсселе прошла конференция по поддержке Сирии, позиционировавшаяся ее организаторами, ЕС и ООН, как попытка вдохнуть жизнь в женевский процесс.

"Прежде всего хотели бы отметить, что считаем ошибочным решение организаторов мероприятия не приглашать на него правительство Сирии. Непонятно, кому они пытаются помочь, если не задействовать официальный Дамаск? Исходим из того, что при решении вопроса об оказании помощи государству и его населению необходимо взаимодействовать непосредственно с представителями этого государства и народа", — сказала Захарова на брифинге.

"В этой связи приглашение на конференцию в качестве представляющей Сирию стороны различных НПО, большая часть из которых действует за пределами этого государства, выглядит просто нелогично. В целом контрпродуктивная позиция некоторых стран, которые увязывают оказание помощи Сирии со сменой правящего режима", — добавила она.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.