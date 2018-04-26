Депутат САР рассказал, что снизит вероятность авиаударов израильских ВВС

БЕЙРУТ, 26 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Действия России по совершенствованию военно-технического потенциала Сирии идут в противовес навязываемой гегемонии США, а также способствуют снижению вероятности авиаударов израильских ВВС, рассказал РИА Новости депутат народного совета и член международного комитета САР Ахмад Мерии.
"Я думаю, что сегодня необходимо, и над этим работает российская сторона, не дать США думать, что они могут в любой момент проявить агрессию против Сирии. Насколько я знаю, между двумя странами (РФ и САР) есть договоренности в области военно-технического сотрудничества еще с прошлого века. Но последние события подтолкнули Россию к развитию потенциала Сирии. Когда это произойдет (поставка С-300) может быть объявлено в СМИ или нет, но думаю, все идет к этому",- сказал Мерии.
По мнению депутата, развитие военного потенциала Сирии, особенно ПВО, всегда беспокоило Израиль. В связи с чем не исключено, что Тель-Авив попытается уничтожить системы С-300, если РФ поставит их в Сирию.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, заявил во вторник, о готовности нанесет ответный удар в случае, если Сирия применит против самолетов Израиля зенитно-ракетные системы С-300, которые она может получить от России. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что вопрос о поставках зенитно-ракетной системы С-300 в Сирию еще не решен, нужно дождаться решений Москвы и Дамаска.
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