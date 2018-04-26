Конференция в Брюсселе: поиск общего знаменателя в сирийском уравнении

БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Завершившаяся конференция по поддержке Сирии, позиционировавшаяся ее организаторами, ЕС и ООН, как попытка вдохнуть жизнь в женевский процесс, стала первым после ракетных ударов 14 апреля столь крупным международным форумом, на котором оказались представители ключевых стран, вовлеченных в сирийское урегулирование. Осторожный тон заявлений на нем говорит о том, что практического прорыва не получилось, но политический сигнал о необходимости снизить накал послать удалось.

Согласно итоговому заявлению, в конференции приняли участие представители 57 государств, в том числе РФ, Турции, Ирана, США, Саудовской Аравии. Несмотря на то, что собранная сумма от доноров оказалась меньше заявленной цели в 6 миллиардов долларов, главным итогом стали все же не деньги, а высказанная спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини надежда, что участники конференции пришли в сирийском уравнении к общему знаменателю — военного решения конфликта нет.

Многие из прибывших на форум представителей государств предпочли не делать никаких публичных заявлений, а итоги кулуарных дискуссий, которые были едва ли не главной интригой этого форума, так и остались закрытыми для общественности. Де Мистура и Могерини не скрывали, что не ждали от встречи в Брюсселе немедленного прорыва в урегулировании, поэтому достижением стало даже то, что собравшиеся на одном мероприятии уважительно слушали друг друга и не проявляли признаков конфронтации.

Обещанные миллиарды

Конференция по Сирии собрала на оказание гуманитарной помощи Сирии и региону 4,4 миллиарда долларов на 2018 год, на следующий год обещанные средства составят еще 3,4 миллиарда, сообщил в среду на заключительной сессии конференции еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес.

"Рад объявить, что общая сумма обещанных делегациями средств составила 4,4 миллиарда долларов только на этот год. Кроме того, на следующий год и далее обещанные средства составили 3,4 миллиарда долларов. ЕС пообещал в общей сложности почти 6 миллиардов долларов до 2019 года, то есть три четверти от общей суммы", — сказал он. В прошлом году организаторам этого форума удалось собрать 6 миллиардов долларов.

При этом ряд международных институтов и доноров заявили о готовности предоставить кредиты на общую сумму порядка 21,2 миллиарда долларов, но с рядом условий, суть которых пока не раскрывается. Кроме того, как говорится в итоговом заявлении конференции от имени ее сопредседателей, ЕС и ООН, страны-доноры "подтвердили, что международная поддержка реконструкции будет возможна только после налаживания заслуживающего доверия политического урегулирования".

В тексте говорится, что успешный процесс восстановления требует, помимо прочего, "надежных и легитимных собеседников". ЕС при оказании помощи сирийцам не взаимодействует с сирийскими властями, работа идет через представленные в Сирии неправительственные организации.

Выступавший на конференции постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что Россия обеспокоена формами и механизмами предоставления гуманитарной помощи в Сирии, в частности, перечислением наличных, что чревато нецелевым использованием средств.

"Известны случаи, когда полученная помощь затем была продана по непомерным ценам, доходы от такой торговли использовались для покупки оружия для террористов, вербовки новых боевиков", — сказал Чижов. Текст его речи был опубликован на сайт постпредства РФ при ЕС.

По словам Чижова, "позиция тех стран, которые сохраняют финансово-экономические санкции, душат сирийский народ, отказываются участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры, не только бесчеловечна, но и контрпродуктивна". Он также заявил, что считает ошибочным решение организаторов конференции не приглашать представителей властей Сирии.

Вот и поговорили…

Главным же результатом конференции ее организаторы считают снизившийся градус воинственной риторики вокруг Сирии, что само по себе в сложившейся международной обстановке воспринимается как хороший знак, который может открыть пространство для продолжения диалога.

Де Мистура заявил, что ООН и Евросоюз и не ждали, что конференция обеспечит прорыв в политическом урегулировании конфликта и сразу решит все проблемы. "Сегодня мы не ожидали прорыва в политическом плане… но между участниками конференции не было конфронтации. Это хороший знак", — сказал он журналистам.

С ним согласилась Могерини, назвавшей главным итогом дискуссий согласие всех сторон, что военного решения конфликта нет.

"Мы не ждали, что все проблемы решатся, но главное, что представители стран, которые не разделяют позиции, согласились с тем, что не может быть военного решения сирийского конфликта", — сказала она.

Впрочем, на форуме звучали голоса в пользу не просто снижения накала, а прорыва в урегулировании. "Необходим прорыв на пути политического урегулирования, международное сообщество должно продвинуть процесс вперед", — заявил на конференции в Брюсселе вице-премьер Турции Реджеп Акдаг.

Могерини же призвала "разблокировать женевские переговоры", чтобы как можно скорее претворить в жизнь задачу создания конституционного комитета. "Предложение о создании Конституционного комитета, возглавляемого сирийцами и находящегося под руководством ООН в Женеве, должно быть в срочном порядке воплощено в жизнь", — заявила она.

"Я надеюсь, что мы также можем внести свой вклад в то, чтобы дать (де Мистуре – ред.) пищу не для размышлений — он думает достаточно и очень мудро — а для действий",— добавила она.

Могерини подтвердила, что Евросоюз готов вести диалог со странами, с которыми у него нет согласия по видению ситуации в Сирии, но которые способны усадить Дамаск за стол переговоров, вновь напомнив о позиции ЕС, что страны-гаранты астанинского процесса должны выполнить свои обязательства и обеспечить установление устойчивого перемирия, а также способствовать участию представителей правительства Сирии в переговорах в Женеве.

Следуя этой линии, она провела в среду отдельную встречу "на полях" с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, на которой предполагалось обсудить Сирию. Никаких других подробностей о переговорах не утекло, а пресс-служба официально ограничилась лишь небольшим видеороликом, на котором Могерини и Зариф молча, но улыбаясь приветствуют друг друга перед протокольными камерами.

Другой звучавшей из уст спикеров темой было единство Сирии. Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что сохранение единства и независимости Сирии должно быть одним из ключевых элементов любого политического решения конфликта в стране. Глава дипломатии ЕС также предостерегла от этого. "Нужно избегать дробления Сирии на куски, надо, напротив, смотреть, как ее объединять", — заявила Могерини.

Эта позиция нашла отражение в итоговом заявлении, где говорится, что участники конференции "подтвердили приверженность международного сообщества суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также безопасности и защите всех граждан".