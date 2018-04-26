Конференция в Брюсселе: поиск общего знаменателя в сирийском уравнении

БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Завершившаяся конференция по поддержке Сирии, позиционировавшаяся ее организаторами, ЕС и ООН, как попытка вдохнуть жизнь в женевский процесс, стала первым после ракетных ударов 14 апреля столь крупным международным форумом, на котором оказались представители ключевых стран, вовлеченных в сирийское урегулирование. Осторожный тон заявлений на нем говорит о том, что практического прорыва не получилось, но политический сигнал о необходимости снизить накал послать удалось.
Согласно итоговому заявлению, в конференции приняли участие представители 57 государств, в том числе РФ, Турции, Ирана, США, Саудовской Аравии. Несмотря на то, что собранная сумма от доноров оказалась меньше заявленной цели в 6 миллиардов долларов, главным итогом стали все же не деньги, а высказанная спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини надежда, что участники конференции пришли в сирийском уравнении к общему знаменателю — военного решения конфликта нет.
Многие из прибывших на форум представителей государств предпочли не делать никаких публичных заявлений, а итоги кулуарных дискуссий, которые были едва ли не главной интригой этого форума, так и остались закрытыми для общественности. Де Мистура и Могерини не скрывали, что не ждали от встречи в Брюсселе немедленного прорыва в урегулировании, поэтому достижением стало даже то, что собравшиеся на одном мероприятии уважительно слушали друг друга и не проявляли признаков конфронтации.
Обещанные миллиарды
"Рад объявить, что общая сумма обещанных делегациями средств составила 4,4 миллиарда долларов только на этот год. Кроме того, на следующий год и далее обещанные средства составили 3,4 миллиарда долларов. ЕС пообещал в общей сложности почти 6 миллиардов долларов до 2019 года, то есть три четверти от общей суммы", — сказал он. В прошлом году организаторам этого форума удалось собрать 6 миллиардов долларов.
В тексте говорится, что успешный процесс восстановления требует, помимо прочего, "надежных и легитимных собеседников". ЕС при оказании помощи сирийцам не взаимодействует с сирийскими властями, работа идет через представленные в Сирии неправительственные организации.
"Известны случаи, когда полученная помощь затем была продана по непомерным ценам, доходы от такой торговли использовались для покупки оружия для террористов, вербовки новых боевиков", — сказал Чижов. Текст его речи был опубликован на сайт постпредства РФ при ЕС.
По словам Чижова, "позиция тех стран, которые сохраняют финансово-экономические санкции, душат сирийский народ, отказываются участвовать в восстановлении социально-экономической инфраструктуры, не только бесчеловечна, но и контрпродуктивна". Он также заявил, что считает ошибочным решение организаторов конференции не приглашать представителей властей Сирии.
Вот и поговорили…
Де Мистура заявил, что ООН и Евросоюз и не ждали, что конференция обеспечит прорыв в политическом урегулировании конфликта и сразу решит все проблемы. "Сегодня мы не ожидали прорыва в политическом плане… но между участниками конференции не было конфронтации. Это хороший знак", — сказал он журналистам.
С ним согласилась Могерини, назвавшей главным итогом дискуссий согласие всех сторон, что военного решения конфликта нет.
"Мы не ждали, что все проблемы решатся, но главное, что представители стран, которые не разделяют позиции, согласились с тем, что не может быть военного решения сирийского конфликта", — сказала она.
Могерини же призвала "разблокировать женевские переговоры", чтобы как можно скорее претворить в жизнь задачу создания конституционного комитета. "Предложение о создании Конституционного комитета, возглавляемого сирийцами и находящегося под руководством ООН в Женеве, должно быть в срочном порядке воплощено в жизнь", — заявила она.
"Я надеюсь, что мы также можем внести свой вклад в то, чтобы дать (де Мистуре – ред.) пищу не для размышлений — он думает достаточно и очень мудро — а для действий",— добавила она.
Следуя этой линии, она провела в среду отдельную встречу "на полях" с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, на которой предполагалось обсудить Сирию. Никаких других подробностей о переговорах не утекло, а пресс-служба официально ограничилась лишь небольшим видеороликом, на котором Могерини и Зариф молча, но улыбаясь приветствуют друг друга перед протокольными камерами.
Эта позиция нашла отражение в итоговом заявлении, где говорится, что участники конференции "подтвердили приверженность международного сообщества суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также безопасности и защите всех граждан".
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