UNICEF оценила затраты на всеобщее школьное образование в Сирии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. До 1,2 миллиарда долларов требуется, чтобы обеспечить каждому ребенку в Сирии возможность ходить в школу, заявил РИА Новости региональный директор детского фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) по странам Ближнего Востока и Северной Африки Гирт Каппелер.
Он отметил, что в Сирии существует нехватка учителей, так как многие покинули страну, "Сегодня треть школ не может использоваться в образовательных целях, так как они разрушены", — добавил Каппелер.
По его словам, несмотря на неблагоприятную обстановку, около пяти миллионов сирийских детей имеют возможность посещать школу. Каппелер поблагодарил доноров и соседние страны за помощь.
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