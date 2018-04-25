БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Сопредседатели конференции по Сирии от ЕС и ООН призвали передать ситуацию в этой стране на рассмотрение МУС, говорится в их совместном заявлении по итогам второй международной донорской конференции в Брюсселе.

Совет глав МИД стран ЕС одобрил на встрече на прошлой неделе заявление, в котором также говорилось, что Евросоюз призывает передать ситуацию в Сирии на рассмотрение в Международный уголовный суд.

"Участники (конференции по Сирии) напомнили о том, что правосудие и подотчетность в переходный период необходимы для обеспечения устойчивого мира и являются неотъемлемой частью любого значимого процесса примирения. Необходимо расследовать военные преступления и нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека", — говорится в заявлении главы дипломатии СЕ Федерики Могерини и спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

"Любые организации и лица, виновные в таких нарушениях, включая применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности", — отмечается в нем.

"Сопредседатели высоко оценили роль комиссии по расследованию и приветствовали прогресс в работе Международного беспристрастного независимого механизма (IIIM) и призвали к продолжению усилий по обеспечению необходимых средств для его функционирования. Они призвали передать ситуацию в Сирии на рассмотрение МУС", — говорится в документе.