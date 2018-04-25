Чижов: на конференции по Сирии многие сводили беседу к проблеме химоружия

Постпред России при ЕС Владимир Чижов на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе

Постпред России при ЕС Владимир Чижов на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости, Мария Князева. Многие выступающие на Второй международной донорской конференции по Сирии сводили беседу к проблеме химоружия, рассказал журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Самое удручающее впечатление на меня произвело то, что многие выступающие, почему-то, сказав два слова про гуманитарную ситуацию в Сирии, всё сводили к проблеме химического оружия. Причем уже отбросили все оговорки, вроде "предполагаемая" или "весьма вероятная" (химическая атака – ред.)", — сказал Чижов.

Эта конференция проходила в Брюсселе 24-25 апреля. Она собрала на оказание гуманитарной помощи Сирии и региону 4,4 миллиарда долларов.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.