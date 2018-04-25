Миссия ОЗХО вновь посетила место предполагаемой химатаки в сирийской Думе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Миссия Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО) во второй раз посетила место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, собрала пробы для дальнейшего анализа, сообщили в международной организации.

Впервые специалисты организации прибыли в Думу в минувшую субботу — спустя две недели после возможного инцидента.

"Сегодня команда миссии по установлению фактов совершила визит во второе место в Думе. Она также собрала пробы. Эти образцы будут доставлены в лабораторию организации в Рейсвике. Они будут разделены и доставлены для проведения исследования в специализированных лабораториях", — говорится в пресс-релизе организации.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.