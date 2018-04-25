Миссия ОЗХО вновь посетила место предполагаемой химатаки в сирийской Думе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Миссия Организации по запрещении химического оружия (ОЗХО) во второй раз посетила место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума, собрала пробы для дальнейшего анализа, сообщили в международной организации.
"Сегодня команда миссии по установлению фактов совершила визит во второе место в Думе. Она также собрала пробы. Эти образцы будут доставлены в лабораторию организации в Рейсвике. Они будут разделены и доставлены для проведения исследования в специализированных лабораториях", — говорится в пресс-релизе организации.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>