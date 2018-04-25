Чижов призвал к сотрудничеству потенциальных доноров и властей Сирии

Постпред России при ЕС Владимир Чижов на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе

Постпред России при ЕС Владимир Чижов на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Россия выступает за налаживание тесного сотрудничества между потенциальными донорами и законными властями Сирии, при оказании гумпомощи готова сотрудничать с теми, кто искренне хочет помочь, заявил в среду на международной конференции по поддержке Сирии в Брюсселе постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Мы твердо убеждены в том, что налаживание тесного сотрудничества между потенциальными донорами и законными властями Сирийской Арабской Республики способствовало бы улучшению гуманитарной ситуации в Сирии и скорейшей нормализации ситуации", — сказал он.

Чижов напомнил, что Россия является одним из ключевых гуманитарных доноров Сирии, оказывающих помощь как через специализированные учреждения ООН, так и через Международный комитет Красного Креста, а также на двусторонней основе.

Кроме того, по словам постпреда РФ, именно Россия способствовала налаживанию эффективных контактов между органами ООН, занимающимися вопросами гуманитарной помощи, и правительством Сирии.

"Мы готовы и настроены сотрудничать со всеми теми, в том числе со странами, другими структурами и международными институтами, которые искренне стремятся помочь сирийскому народу начать новую мирную жизнь, перевернув трагическую страницу кровавой гражданской войны", — подчеркнул он.

Текст выступления Чижова на английском языке был распространен постпредством РФ.

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