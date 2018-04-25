Из пригорода Дамаска Каламун вывезли почти 5,5 тысячи боевиков

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Из пригорода Дамаска Восточный Каламун за четыре дня вывезено почти 5,5 тысячи боевиков и членов их семей, в этом районе подняты сирийские флаги, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"За последние четверо суток из Восточного Каламуна в населенный пункт Джераблус на севере Сирии вывезено 5495 боевиков и членов их семей. В этом районе подняты сирийские флаги, приступили к работе органы государственной власти, начато восстановление инфраструктуры", — сказал он на брифинге в среду.

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