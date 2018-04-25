МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
По словам источника, все они достаточно эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля.
Источник назвал не соответствующей действительности информацию о якобы передаче Сирии "месяц тому назад" зенитных ракетных систем С-300.
"Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет", — добавил он.
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