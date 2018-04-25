Источник опроверг информацию о поставке С-300 в Сирию‍

Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Солдаты в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"На вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы "Панцирь", — сказал он.

По словам источника, все они достаточно эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля.

Источник назвал не соответствующей действительности информацию о якобы передаче Сирии "месяц тому назад" зенитных ракетных систем С-300.

"Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет", — добавил он.

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