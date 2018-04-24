В Сирии задержали гражданина Германии, вербовавшего боевиков ИГ*

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов

Стена с флагом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Гражданин Германии, вербовавший боевиков в ИГ*, задержан в Сирии, подтвердил журналистам представитель коалиции под руководством США Райан Диллон.

"На сирийской границе задержали гражданина Германии, который вербовал боевиков в ИГ*", — сказал Диллон. Он не назвал имя задержанного. По словам Диллона, немца-экстремиста задержали представители поддерживаемых США "Сирийских демократических сил" (SDF).

Как сообщил представитель коалиции, SDF за последнее время задержали уже сотни боевиков ИГ*, пытавшихся бежать из Сирии. В тех районах Сирии, в которых еще присутствует ИГ*, террористы сильно ослаблены и редко передвигаются группами более чем в четыре-пять человек, сказал Диллон.

* Террористическая организация, запрещенная в России