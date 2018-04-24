В Сирии задержали гражданина Германии, вербовавшего боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Гражданин Германии, вербовавший боевиков в ИГ*, задержан в Сирии, подтвердил журналистам представитель коалиции под руководством США Райан Диллон.
"На сирийской границе задержали гражданина Германии, который вербовал боевиков в ИГ*", — сказал Диллон. Он не назвал имя задержанного. По словам Диллона, немца-экстремиста задержали представители поддерживаемых США "Сирийских демократических сил" (SDF).
Как сообщил представитель коалиции, SDF за последнее время задержали уже сотни боевиков ИГ*, пытавшихся бежать из Сирии. В тех районах Сирии, в которых еще присутствует ИГ*, террористы сильно ослаблены и редко передвигаются группами более чем в четыре-пять человек, сказал Диллон.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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