Курды возвращаются в долину Евфрата для борьбы с ИГ*, заявила коалиция США

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Курдские формирования, которые "отвлекались" на ситуацию на северо-западе Сирии, где проходит военная операция Турции, стали возвращаться в долину Евфрата для борьбы с ИГ*, сообщил журналистам представитель коалиции под руководством США Райан Диллон.

"Все больше бойцов возвращаются в среднюю часть долины реки Евфрат… чтобы сосредоточиться на разгроме ИГ*", — сказал Диллон. При этом он отказался признать, что курдские формирования возвращаются из района Африна, где идет военная операция Турции. Он также отказался сообщить, сколько вернулось бойцов-курдов из поддерживаемых США формирований "Сирийских демократических сил" (SDF).

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России