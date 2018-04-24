Ирак при поддержке коалиции США ударил по объекту ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. ВВС Ирака нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, сообщил журналистам представитель коалиции под руководством США Райан Диллон.

"На этой неделе ВВС Ирака нанесли удар по известной нам штаб-квартире ИГ*, которая использовалась для переброски боевиков ИГ*. Эта сложная операция планировалась и осуществлялась иракскими силами безопасности при поддержке коалиции", — сказал Диллон.

* Террористическая организация, запрещенная в России