В освобожденной сирийской Думе рассказали об устройстве тюрем боевиков

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Террористы "Джейш аль-Ислам", которые на протяжении нескольких лет удерживали контроль над сирийским городом Дума, устроили там тюрьмы, где одновременно содержались тысячи человек, сообщает Sputnik.

Как рассказали местные жители, в качестве наказания боевики развозили пленников по городу в железных клетках. Этот прием в том числе использовался для устрашения населения.

В тюрьмах, как правило, находились мирные жители и боевики из других группировок. Считается, что у каждого места заключения была своя "специализация". Например, в наиболее известной из них — "эт-Таубе" — содержались те, кто, по мнению боевиков, готов встать на путь исправления: с заключенными проводили испытательные беседы, им преподавали шариат. Желающих присоединиться к "Джейш аль-Ислам" переводили в "аль-Кахф", где занимались с ними спецподготовкой.

© Sputnik / Nour Molhem Тюрьма "Джейш аль-Ислам" в городе Дума © Sputnik / Nour Molhem Тюрьма "Джейш аль-Ислам" в городе Дума

Военных сирийской армии и террористов из других группировок обычно помещали в "аль-Батун", где подвергали пыткам и убивали. Для женщин боевики подготовили отдельные тюрьмы: "ас-Сафина" и "аль-Бук".

В начале апреля из Думы вывезли более 12 тысяч боевиков и членов их семей. В оставленных ими районах обнаружили подпольную лабораторию для изготовления отравляющих веществ — сернистого и азотистого иприта, а также фабрику по производству оружия. Со складов боевиков изъяли полторы тонны взрывчатых веществ, 250 мин и 25 килограммов тротила.

© Sputnik / Nour Molhem Тюрьма "Джейш аль-Ислам" в городе Дума © Sputnik / Nour Molhem Тюрьма "Джейш аль-Ислам" в городе Дума

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