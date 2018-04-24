"Химатака" в Сирии была придумана Западом, заявил Кадыров

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что химатака в Сирии была придумана Западом.

"Это же придумали химатаку… Мы же знаем, как Европа действует. То же самое Великобритания что творит, беспредел полный. То же самое и там: придумано это все", — сказал Кадыров.

"Когда заходили к Саддаму Хусейну – что было? То же самое. Там ядерные боеголовки, химическое оружие. Зашли, ничего не нашли, убили-повесили Саддама Хусейна. То же самое и в Ливии получилось. То же самое получается и в Сирии… Когда они захотят, они это могут придумать", — добавил Кадыров.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

В 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая в Совете безопасности ООН, заявил о наличии в Ираке больших запасов оружия массового поражения, включая бактериологическое оружие в виде сибирской язвы. При этом для наглядности он продемонстрировал пробирку с каким-то веществом, объяснив, что такое количество спор сибирской язвы было направлено по почте злоумышленниками в сенат США в 2001 году, в результате чего умерли два человека и сотни были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Обвинения в адрес Ирака были использованы США в качестве обоснования при военном вторжении в эту страну марте 2003 года, где в итоге никакого оружия массового уничтожения найдено не было.

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