Шойгу рассказал о спасении сотен тысяч жизней в Сирии

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. В результате уникальных гуманитарных операций, которые проведены в Сирии под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо и Восточной Гуте, спасены сотни тысяч мирных жителей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Только из Восточной Гуты через специально созданные гуманитарные коридоры в безопасные места было выведено более 172 тысяч человек", — сказал он, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Шойгу подчеркнул, что "борьба с международным террором неразрывно связана с решением гуманитарных проблем". "Под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проведены уникальные гуманитарные операции в Алеппо и Восточной Гуте, в результате которых спасены сотни тысяч мирных жителей", — отметил российский министр.

По его словам, многие жители "уже вернулись в освобожденные от незаконных вооруженных формирований районы, где налаживается мирная жизнь". "Оказываем местным жителям медицинскую помощь, доставляем гуманитарные грузы, продолжаем очищать территорию от взрывоопасных предметов, восстанавливаем разрушенную инфраструктуру и хозяйственную деятельность населения", — рассказал Шойгу.

Данная работа, отметил он, проводится в тесном взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем. "Обеспечиваем проход гуманитарных конвоев ООН. Только в город Думу они доставили 445 тонн гуманитарной помощи", — отметил глава Минобороны РФ.

По его оценке, важнейшим мероприятием стал проведенный в конце января этого года в Сочи по инициативе РФ Конгресс сирийского национального диалога, "который позволил активизировать женевский процесс политического урегулирования". "Ключевые направления взаимодействия по дальнейшему разрешению конфликта были согласованы на состоявшемся 4 апреля в Анкаре ирано-российско-турецком саммите", — отметил Шойгу.