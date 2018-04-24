Шойгу заявил о создании в Сирии условий для возрождения единого государства

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. В Сирии созданы все необходимые условия для возрождения единого, неделимого государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого, неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества", — сказал Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Рассчитываем на поддержку государств-членов ШОС", — отметил Шойгу.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы.