При обстреле боевиками Дамаска погибли два мирных жителя

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 14 ранены при обстреле боевиками южных кварталов Дамаска в воскресенье, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что, несмотря на действующий в Сирии режим прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким координационным центром в течение суток фиксировались случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Хомс, Дамаск и Дераа.

"Двадцать второго апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан, Аль-Каззаз, Зайнаб, Кадем и Дзахера в южной части Дамаска. Погибло два и ранено 14 мирных жителей", — сказал Евтушенко.

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