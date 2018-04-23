Из Восточного Каламуна за сутки вывели более тысячи боевиков

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Более 1 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из Восточного Каламуна, все они доставлены в зону деэскалации "Идлиб", сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1072 боевика и члена их семей. Все они на 31 автобусе в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации "Идлиб", — сказал он.

Евтушенко отметил, что Центр по примирению враждующих сторон и подразделения российской военной полиции с соблюдением усиленных мер безопасности третий день продолжают вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из района примирения Восточный Каламун через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.

"Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна выведено 3922 боевика и члена их семей", — добавил он.