МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Если президент Франции Эммануэль Макрон от своих слов о готовности сотрудничать с Россией перейдет к действиям, это поспособствует сирийскому урегулированию, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности Парижа вести диалог со всеми странами, которые могут способствовать политическому процессу в Сирии, в особенности с Россией.

"Конечно, само выражение готовности со стороны Макрона сотрудничать по этим вопросам надо приветствовать, и если эти слова будут превращены в дела, в конкретные действия, то это может способствовать сирийскому урегулированию, потому что диалог для того и необходим, чтобы выработать взаимоприемлемые способы решения накопившихся проблем", — сказал РИА Новости Новиков.

При этом парламентарий отметил, что сейчас Франция не является абсолютно независимым субъектом мировой политики и часто оглядывается на позицию Вашингтона, особенно в вопросах, касающихся именно ближневосточных проблем и сирийской тематики.

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