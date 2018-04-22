Боевики обстреляли из минометов жилой квартал Дамаска

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Боевики в субботу обстреляли из минометов жилой квартал Дамаска, ранены два мирных жителя, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Двадцать первого апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилой квартал Ат-Тадамон в южной части Дамаска. Ранено два мирных жителя", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, в Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. В городе Дума ремонтными бригадами продолжают вестись восстановительные работы по возобновлению водо- и электроснабжения. С улиц вывозятся остатки баррикад, осуществляется ремонт автодорог.

Евтушенко сообщил, что продолжаются работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки в городе Дума разминировано восемь домов и придомовых территорий. Обезврежено 11 самодельных взрывных устройств. В населенных пунктах Хараста, Айн-Терма и Джисрейн разминировано 13 километров второстепенных дорог. При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 61 775 жителей Восточной Гуты.

"Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты. Представителями Центра по примирению проведено обследование наиболее важных объектов социальной инфраструктуры в населенном пункте Хаммурия, определены объемы и мероприятия по их скорейшему восстановлению", — добавил Евтушенко.