"Новую Ливию уже построили": Пушков оценил планы Макрона по Сирии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости остаться в Сирии после разгрома ИГ*, чтобы "построить новую Сирию".

"Страны Запада уже построили "новую Ливию" — и сами признали, что это катастрофа. Теперь хотят построить "новую Сирию". По проторенному пути", — написал Пушков в Twitter.

Ранее французские власти сообщили, что приняли участие в совместном с США и Великобританией ракетном ударе по Сирии 14 апреля. С 03:42 мск до 05:10 мск силы коалиции выпустили более ста ракет, 71 из которых сбила сирийская ПВО. Разрушения от ударов оказались минимальны. Минобороны России не зафиксировало запусков с французских носителей.

*Запрещенная в России террористическая организация

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