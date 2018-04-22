Политолог объяснил, почему Макрон заявил о необходимости остаться в Сирии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что Эммануэль Макрон заявил о необходимости "построить новую Сирию", чтобы продемонстрировать лидерскую роль Франции в Европе. Комментарий эксперта приводит RT.

"Для этого он избрал самый беспроигрышный и простой вариант — демонстрацию своего отношения к Сирии. Не думаю, что в реальности французский контингент сейчас же отправится на территорию Сирийской Арабской Республики", — заявил Безпалько.

Политолог отметил, что Дамаск не приглашал ни французов, ни американцев к военному присутствию на своей территории. Заявив о стремлении остаться в Сирии после разгрома ИГ*, Макрон, по мнению Безпалько, продемонстрировал полное пренебрежение к требованиям и правам законного правительства.

Ранее французский лидер заявил, что Франция, США и их союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ*, чтобы "построить новую Сирию" и ограничить влияние Ирана.

По заверениям французских властей, ВВС республики приняли участие в совместном с США и Великобританией ракетном ударе по САР 14 апреля. Тогда атаке подверглись правительственные объекты, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск силы коалиции выпустили более ста ракет, 71 из которых сбила сирийская ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Позднее в российском Минобороны сообщили, что не зафиксировали запусков с французских носителей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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