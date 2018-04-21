Крым примет участие в выставке в Сирии, посвященной ее восстановлению

ЯЛТА (Крым), 21 апр — РИА Новости. Крым пример участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии, которая пройдет летом в Сирийской Арабской Республике, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Участвовать будем… Мы создаем рабочие группы, договорились, что каждая рабочая группа в течение месяца представит план действий, это в том числе во всех форумах, все, что будет проходить на сирийской земле", — сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Крым принять участие в летней выставке, посвященной восстановлению Сирии.

В субботу в Ялте в рамках Ялтинского международного экономического форума прошла первая конференция, посвященная восстановлению послевоенной Сирии. По ее итогам был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве Крыма и сирийской Латакии.