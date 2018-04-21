Начался ремонт дороги, связывающую Восточную Гуту с Дамаском

ДУМА (Сирия), 21 апр — РИА Новости. Начался капитальный ремонт дороги, связывающей населенные пункты Восточной Гуты (в том числе город Дума) с Дамаском.

На месте работают около десяти единиц специальной техники, укладывается новый асфальт. Продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру и в самой Думе, находившейся ранее под контролем исламистов "Джейш аль-Ислам", идут разбор завалов и очистка дорог. Открываются магазины, торговые лавки и точки общественного питания.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы, всего ее покинули более 21 тысяч боевиков и членов их семей. Город перешел под контроль правительства Сирии.