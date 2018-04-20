Россия готова содействовать урегулированию в Сирии, заявил де Мистура

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия, несмотря на недавний ракетный обстрел в Сирии со стороны США и их союзников, по-прежнему привержена политическому урегулированию, заявил журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым спецпосланник генсека ООН по САР Стаффан де Мистура.

"Что касается политического процесса, то я был очень рад, услышав от министра (иностранных дел Сергея) Лаврова и министра (обороны Сергея) Шойгу, что несмотря на события на прошлой неделе РФ по-прежнему полностью привержена созданию и поддержанию политического процесса", — сказал Де Мистура.

Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке МО РФ, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.

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