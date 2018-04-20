Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, заявил Лавров

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативными последствиями как для самой Сирии, так и для региональной стабильности", — сказал Лавров по итогам переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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