Лавров обсудил с главой МИД Германии Сирию и "нормандский формат"

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в пятницу по телефону с главой МИД ФРГ Хайко Маасом урегулирование в Сирии и "нормандский формат" по Украине, говорится в сообщении МИД РФ.

Это первый контакт министров после назначения Хайко Мааса на пост главы германского внешнеполитического ведомства.

"Ключевое внимание было уделено обмену мнениями по актуальным международным темам, включая взаимодействие Москвы и Берлина в поддержку сирийского урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН с учетом астанинского процесса и Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, а также дальнейшие шаги в рамках "нормандского формата" по реализации минских договоренностей по преодолению украинского кризиса", — говорится в сообщении.

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