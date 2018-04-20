Россия ведет переговоры по гарантиям безопасности для ОЗХО в Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские военные ведут активные переговоры с боевиками по достижению гарантий безопасности для экспертов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в сирийском городе Дума, заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Наши военные коллеги очень активно работают в контакте со всеми сторонами, в том числе в горячих точках в Восточной Гуте и Думе", — сказал Богданов.

По его словам, эти контакты касаются не только вопросов снижения напряженности, но и допуска экспертов ОЗХО на место предполагаемой химатаки в Думе.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Эксперты ОЗХО по-прежнему не приступили к работе в сирийской Думе, ожидая разрешения на въезд в город от команды ООН по вопросам безопасности. Ранее на этой неделе специалисты ООН подверглись обстрелу в этом населенном пункте.

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