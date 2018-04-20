Вопрос о поставке С-300 Сирии рассматривался всегда, заявил Богданов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вопрос поставок Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 рассматривался всегда, заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

"Он (вопрос о поставках — ред.) давно рассматривался", — сказал Богданов.

По словам замглавы МИД РФ, сирийцы должны защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Вместе с тем, Богданов признался, что ему неизвестно о том, принято или не принято решение о передаче С-300 Дамаску.

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