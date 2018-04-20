Сирийская экономика остается сильной, заявил министр торговли страны

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Жизнь в Сирии постепенно возвращается в нормальное русло, в стране возрождается промышленное производство, заявил в пятницу министр экономики и внешней торговли САР Самер аль-Халиль.
Он отметил, что "после уничтожения многих заводов и других предприятий в Сирии, после того, как они были разграблены" и оборудование было вывезено за рубеж, тем не менее, большое число заводов начинают возвращаться к производству.
"Жизнь не остановилась на этих предприятиях. Объемы производства сократились, но сейчас промышленность снова стала возрождаться. Наша экономика продолжает оставаться сильной", — добавил Халиль.
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