Сирийская экономика остается сильной, заявил министр торговли страны

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Жизнь в Сирии постепенно возвращается в нормальное русло, в стране возрождается промышленное производство, заявил в пятницу министр экономики и внешней торговли САР Самер аль-Халиль.

"Сирия разработала долгосрочные планы развития. Я хочу сказать, что сегодня ситуация в Сирии стала намного лучше по сравнению с тем, что было. Но некоторые западные страны и США продолжают поддержку террористов. Но мы сумели сохранить страну в географических границах, и Сирия возвращается обратно к закону, жизнь постепенно возвращается в нормальное русло, несмотря на некоторые сложности, в том числе с подачей электроэнергии, жизнь продолжается в нашей стране", — сказал Халиль, выступая на Ялтинском международном экономическом форуме.

Он отметил, что "после уничтожения многих заводов и других предприятий в Сирии, после того, как они были разграблены" и оборудование было вывезено за рубеж, тем не менее, большое число заводов начинают возвращаться к производству.

"Жизнь не остановилась на этих предприятиях. Объемы производства сократились, но сейчас промышленность снова стала возрождаться. Наша экономика продолжает оставаться сильной", — добавил Халиль.