Лавров допустил посредничество Австрии в сирийском урегулировании

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Австрия на нынешнем этапе сирийского урегулирования может помочь международным усилиям как "честный брокер", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с австрийской коллегой Карин Кнайсль.

Лавров подчеркнул, что традиции политики нейтралитета, которую Австрия исповедует, завоевали ей очень высокую репутацию.

"Австрия всегда воспринимается как "честный брокер", если хотите, и я убежден, что на нынешнем этапе сирийского урегулирования, когда "честных брокеров" не вполне хватает, Австрия вполне может помочь усилиям, которые мы все предпринимаем под эгидой ООН, под эгидой Стаффана де Мистуры", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Кнайсль предложила Вену в качестве альтернативной площадки для сирийских мирных переговоров, которые проходят в Женеве под эгидой ООН. По ее словам, Австрия также могла бы взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта, если бы получила соответствующий мандат. Впрочем, как отмечал на этой неделе постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, никаких разговоров о возможном переносе переговорной площадки по Сирии из Женевы в Вену сейчас не идет.

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